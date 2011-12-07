В Татарстане зафиксировали крупный разлив сточных вод

В Тукаевском районе Татарстана экологи зафиксировали крупный разлив сточных вод, сообщили в минэкологии РТ.

«1,9 тысячи кв. м., загрязненных канализационными стоками», — уточнили в ведомстве.

Слив сточных вод обнаружили рядом с деревней Малая Шильна. Специалисты определили, что «отходы хозяйственно-бытовой и смешанной канализации» попали на почву из-за переполненности одного из шести канализационных колодцев.

Инспекторы отобрали пробы почвы для проведения анализа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии». Росреестр РТ определяет собственника земельного участка.