Казанцы изнывают от жары

Пострадать от перегрева можно за считанные минуты. Особенно подвержены такому состоянию дети, у которых система терморегуляции еще не сформирована. На недавней пресс-конференции в ИА «Татар-информ» специалисты поспешили напомнить о мерах предосторожности в жаркие дни.

Утром — прогулка, вечером — температура

— В связи с аномальной жарой пострадавших в ближайшее время может быть еще больше, — не стала скрывать главный специалист по общей врачебной практике МЗ РТ Люция Фейсханова и выразила обеспокоенность, что из-за ситуации с коронавирусом картина с количеством подвергшихся воздействию жары может выглядеть смазанно. Боясь попасть в стационар и заразиться COVID-19, часто люди терпят до последнего, не спешат к медикам. Особенно престарелые граждане.

Врач-педиатр Детской республиканской клинической больницы Мария Петрова призвала родителей более внимательно относиться к состоянию ребенка в период аномальной жары. По ее словам, из-за еще не сформированной системы терморегуляции эффект перегрева может проявляться у детей только через 6 — 7 часов. Причем детский организм может отреагировать на длительное пребывание на солнце более выраженно — высокой температурой тела, до 38 градусов.

— Самая распространенная история во время обращения мам к врачу: мы гуляли весь день в парке, а вечером ни с того ни с сего поднялась температура, — привела типичный пример из своей практики педиатр. — Часто плаксивость детей после долгого пребывания на жаре родители списывают на обычные капризы, хотя нельзя исключать последствия перегрева.

Не дать себе засохнуть

Основной совет экспертов: главное на отдыхе — не переборщить, стараться больше времени проводить в тени. А если уж и возникает необходимость куда-то перемещаться по открытой местности, делать это либо до 11 утра, либо после 16 часов, когда солнце менее активно. То же касается и прогулок в парках. Плюс соблюдение питьевого режима. Дело в том, что при нехватке воды организм испытывает состояние обезвоживания и возникает риск сгущения крови. А там и до спазмов сосудов и мышц, риска возникновения инфаркта недалеко. Продолжительность первых солнечных ванн не должна превышать 12 — 15 минут, нахождение на солнце лучше ограничить до двух часов в день. Загорать в идеале следует не раньше, чем через час после еды.

Чтобы избежать неприятностей, в жаркую погоду не следует гулять с ребенком больше 20 минут. А рассчитывать употребление жидкости следует из его веса. В день детям до года необходимо 100 мл жидкости на каждый килограмм веса, ребенку весом от 10 до 20 кг — литр на каждые 10 кг, свыше 20 кг — 50 мл на каждый килограмм. Пожилым людям также необходимо поддерживать водный баланс в организме. Для утоления жажды кроме воды рекомендуется выпить теплый травяной чай, можно с добавлением мяты (она дает ощущение прохлады и успокаивает), не сильно охлажденные компоты и морсы.

Впрочем, даже при соблюдении всех мер предосторожности организм на жарком солнце испытывает стресс, поэтому стоит самому прислушиваться к своему состоянию. Врач по гигиеническому воспитанию Республиканского центра медицинской профилактики Роза Алимова перечислила возможные симптомы теплового и солнечного удара: ощущение упадка сил, головокружение, тошнота, холодный пот, обморок, повышенная температура тела. В такой ситуации лучше обратиться за помощью к медикам. До приезда скорой пострадавшего нужно переместить в прохладное место (только не под кондиционер и не под ледяной душ!), обеспечить доступ воздуха, дать выпить воды.