Около 11,5 тыс. татарстанских компаний смогут получить субсидии на дезинфекцию

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Около 11,5 тыс. татарстанских организаций и индивидуальных предпринимателей смогут претендовать на субсидии для приобретения средств дезинфекции, сообщает минэкономики РТ.
Мера поддержки начнет действовать с 15 июля и будет предоставлена единоразово на безвозмездной основе.
Поддержку смогут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность которых предполагает тесный и длительный контакт персонала и посетителей (НКО, гостиничный бизнес, предприятия общепита, компании по ремонту, парикмахерские, салоны красоты и тд).
Размер субсидии будет определяться суммой на расходы по профилактики дезинфекции: первоначальные расходы в размере 15 тыс. рублей и текущие, рассчитываемые как произведение 6,5 тыс. рублей на количество работников в мае этого года. Индивидуальные предприниматели без наемных работников получат субсидии в размере 15 тыс. рублей.
Оформить субсидию можно, отправив заявление в электронной форме в налоговую службу или сделать это через личный кабинет налогоплательщика. Заявления принимаются с 15 июля до 15 августа 2020 года.