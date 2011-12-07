В РТ зафиксировано еще 29 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане по состоянию на 16 августа текущего года зарегистрировано 6 075 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 29 новых случаев. На данный момент 10 татарстанцев доставили в больницу, остальные 19 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 4 925 человек, 63 из них выписали накануне.

Основным очагом заражения в республике стала Казань – в столице на данный момент зафиксировано 20 случаев заражения COVID-19, двое из Набережных Челнов и по одному из Нижнекамского, Агрызского, Азнакаевского, Альметьевского, Елабужского, Заинского и Чистопольского районов.