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Еще шесть татарстанцев скончались от COVID-19

Причины кончины установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

В Татарстане зафиксировали еще шесть случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы и в результате лабораторного исследования. Вирус идентифицировали у трех женщин 1938, 1943, 1952 годов рождения и у трех мужчин 1954, 1949, 1939 годов рождения.

Так, на 16 августа текущего года в республике зарегистрировали 656 случаев смерти от коронавируса. 

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