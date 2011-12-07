Еще шесть татарстанцев скончались от COVID-19

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В Татарстане зафиксировали еще шесть случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы и в результате лабораторного исследования. Вирус идентифицировали у трех женщин 1938, 1943, 1952 годов рождения и у трех мужчин 1954, 1949, 1939 годов рождения.
Так, на 16 августа текущего года в республике зарегистрировали 656 случаев смерти от коронавируса.