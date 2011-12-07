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При строительстве дороги Москва-Казань возникли проблемы с доставкой песка и щебня

Госкомпания «Автодор» не получает нужного количества стройматериалов.

При строительстве дороги Москва-Казань возникли проблемы с доставкой песка и щебня. Госкомпания «Автодор» не получает нужного количества стройматериалов, так как появились ограничения доставки по железной дороге, сообщают «Ведомости». 

Гендиректор «Автодора» Вячеслав Петушенко говорит, что проблемы с поставками возникли из-за недостатка вагонов и ограничений сети «РЖД» в тех местах, где будет проходить новая магистраль. 

Также о сложностях в осуществлении поставок говорит гендиректор ДСК «Автобан» Алексей Андреев. Сейчас его компания проводит работы на участке М12 во Владимирской, Нижегородской областях и Чувашии. Он поделился, что к месту работ доставляют всего 60-70% необходимых материалов. 

КВ
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