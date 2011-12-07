Трое татарстанцев стали выпускниками «Мастерской новых медиа»

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Трое татарстанцев стали выпускниками образовательной программы «Мастерская новых медиа», которая завершилась в Москве.
Выпускниками программы стали сотрудники департамента СМИ медиахолдинга «Татмедиа» Ильхам Ибрагимов и Диана Альмухаметова. О нюансах подачи контента участникам рассказывали ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев, редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов и главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян.
Организаторами «Мастерской новых медиа» выступили АНО «Диалог» и президентская платформа «Россия — страна возможностей».