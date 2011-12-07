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Турция не будет пускать россиян, привитых «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком», без ПЦР-теста

Гражданин России может въехать в Турцию без теста, только если у него есть сертификат о вакцинации.

Турция отказалась принимать россиян без ПЦР-теста. Гражданин России обязан предъявить ПЦР-тест, если он вакцинировался «ЭпиВакКороной», или «КовиВаком». Если гражданин имеет сертификат о вакцинации «Спутником V», в страну его допустят без теста, сообщает Ассоциация туроператоров России. 

«По данным крупных туроператорских компаний, Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации „Спутником V“ и переболевших. При этом вторая доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия», — отметили в Ассоциации туроператоров России. 

Информация о новых условиях допуска россиян в Турцию уже направлена туроператорам. Въехать в страну можно, будучи привитым одной из вакцин, признанных ВОЗ. 

Ранее сообщалось, что Таиланд разрешил вакцинированным «Спутником V» въезжать на Пхукет и Самуи без карантина. 

КВ
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