В Чистополе старинную мостовую открыли для туристов

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В Чистополе обнаруженную при ремонте дороги мостовую 18-19 века открыли для туристов. Об этом сообщил Комитет по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан.
«По рекомендации Комитета были изменены проектные решения и наиболее сохранившиеся участки сегодня доступны для туристического осмотра», — рассказали в Комитете.
Ранее сообщалось, что во время ремонта дороги в Чистополе, срезав старый асфальт, рабочие наткнулись на старинную брусчатку. Тогда работы были приостановлены.