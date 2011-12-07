В Чистополе старинную мостовую открыли для туристов

В Чистополе обнаруженную при ремонте дороги мостовую 18-19 века открыли для туристов. Об этом сообщил Комитет по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан.

«По рекомендации Комитета были изменены проектные решения и наиболее сохранившиеся участки сегодня доступны для туристического осмотра», — рассказали в Комитете.

Ранее сообщалось, что во время ремонта дороги в Чистополе, срезав старый асфальт, рабочие наткнулись на старинную брусчатку. Тогда работы были приостановлены.