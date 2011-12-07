В Набережных Челнах построят завод по переработке полимерных отходов

В Набережных Челнах построят завод по переработке ПЭТ-отходов. Строительством завода планирует заниматься АО «Русатом Гринвэй». Общий объем инвестиций приравнивается к 400 млн рублей.

В 2022 году завод начнет работу, а через два года выйдет на полную мощность производства, сообщил «Интерфаксу» коммерческий директор компании Андрей Есаев.

Планируется, что завод будет работать в сотрудничестве с АО «Полиэф» в Башкирии. Туда завод будет поставлять основную массу продукции.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют построить пять полигонов и мусоросортировочный комплекс.