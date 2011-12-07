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В Набережных Челнах построят завод по переработке полимерных отходов

Общий объем инвестиций приравнивается к 400 млн рублей.

В Набережных Челнах построят завод по переработке ПЭТ-отходов. Строительством завода планирует заниматься АО «Русатом Гринвэй». Общий объем инвестиций приравнивается к 400 млн рублей.

В 2022 году завод начнет работу, а через два года выйдет на полную мощность производства, сообщил «Интерфаксу» коммерческий директор компании Андрей Есаев. 

Планируется, что завод будет работать в сотрудничестве с АО «Полиэф» в Башкирии. Туда завод будет поставлять основную массу продукции. 

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют построить пять полигонов и мусоросортировочный комплекс.  

 

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