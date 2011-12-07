Гараев о нарушениях таможенных правил в РТ: Народ соскучился по отдыху и решил немного оторваться

Начальник таможни Татарстана Марат Гараев сообщил, что за текущий год количество нарушений правил в международном аэропорту Казани достигло отметки в 325 случаев. Это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает ИА «Татар-информ».

Гараев поделился, что обеспокоен растущим количеством нарушений таможенных правил, поскольку пассажиропоток в текущем году, напротив, снизился почти в три раза. По его мнению, «народ соскучился по отдыху и решил немного оторваться».

Самыми частыми нарушениями сотрудники аэропорта назвали превышение норм ввоза алкоголя и табачной продукции. Кроме того, татарстанцы привозили сбой из-за рубежа оружия, косметику и оборудования для салонов красоты. Отмечается, что также в аэропорту зафиксировали превышение норм ввоза и вывоза наличных.