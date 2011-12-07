В Татарстане на двух федеральных трассах отремонтировали мост и путепровод

В Татарстане на трассах Казань — Буинск и М7 отремонтировали мост через Свиягу в Буинском районе и путепровод в Высокогорском районе, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправдора».

В сообщении уточняется, что рабочие отремонтировали мост на 101 км трассы Казань — Буинск — Ульяновск, а именно провели ремонт береговых и промежуточных опор, пролетных строений, а также заменили асфальтобетонное покрытие и барьерное ограждение, устроили водоотвод и очистные сооружения.

В рамках ремонта путепровода на 807 км М7 были подняты балки пролетного строения и увеличен подмостовой габарит искусственного сооружения.

Проведенные работы позволили повысить безопасность движения и обеспечить долговечность конструкций, отметили в пресс-службе.