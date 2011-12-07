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В Татарстане подтвердили еще 91 случай заражения COVID-19

За сутки проведено более 8 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.

В Татарстане по состоянию на 16 декабря текущего года зарегистрировано 11 784 случая COVID-19.

Прирост за последние сутки составил 91 случай, а выздоровело 89 человек. Всего от коронавируса вылечились 10 340 татарстанцев.

По словам замглавы Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, под наблюдением врачей остаются 1 733 лиц, контактировавших с заразившимися коронавирусом людьми. Всего за прошедший день медики провели порядка 8 244 ПЦР-теста на COVID-19. 

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