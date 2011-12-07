Глава Минстроя РТ: по программе социальной ипотеки в эксплуатацию ввели шесть из 161 домов

Глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин сообщил о планах жилищного строительства в этом году.

На совещании в Доме Правительства РТ министр рассказал, что к сегодняшнему дню по программе социальной ипотеки в эксплуатацию ввели шесть из 161 домов.

По программе индивидуального жилищного строительства в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 8 330 домов, 30 из них уже построены.

Известно, что в 2021 году жилплощадь должны получить 738 семей. Речь идет о 636 детях-сиротах, 45 многодетных семьях, а также о 48 молодых семьях и девяти граждан — вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.