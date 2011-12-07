Склад в Татарстане может принять одновременно 400 тыс. доз вакцины от COVID-19

Татарстан может принять одновременно 400 тыс. доз вакцины «Спутник V», которая должна храниться только при температуре -18 градусов, сообщил гендиректор по аптечному складу «Таттехмедфарм» Ильшат Мингазутдинов.

«Наш холодильник рассчитан на 17,6 кубического метра, вмещает около 75 тыс. коробок с вакциной. Мы одномоментно можем принять свыше 400 тыс. доз вакцины с температурным режимом -18 градусов, не выше», — отметил спикер.

На сегодняшний день Татарстан принял более 81 тыс. доз вакцины, которые хранятся на складе и расходятся по районам.

Препарат перевозят по специальным правилам: холодная цепь не выше -18 градусов. На склад вакцина доставляется в грузовиках-холодильниках (рефрижераторах).