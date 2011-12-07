Магдеев пригрозил уволить руководителей бюджетных организаций, где обнаружат очаг COVID-19

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пригрозил уволить руководителей бюджетных организаций, в чьих коллективах обнаружат очаг COVID-19.

«Трудовые контракты имеют свойство заканчиваться. Будут ли они продлены? Это зависит в том числе от умения начальства заботиться о здоровье подчиненных», - заявил на аппаратном совещании в мэрии Наиль Магдеев.

Как сообщил начальник Управления здравоохранения Александр Николаев, на сегодняшний день в Челнах коронавирусом переболели 2 495 человек, 108 горожан находятся под медицинским наблюдением.

Вакцинировались в городе первой дозой 37 724 человек, второй — 30 611. На данный момент в запасе автограда есть еще 5 тыс. доз вакцин. При этом для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы в Челнах привились не менее 247 тыс. горожан.