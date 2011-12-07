Министр здравоохранения РТ Марат Садыков сегодня ответит на вопросы татарстанцев в прямом эфире

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков сегодня в 10.00 ответит на вопросы татарстанцев в прямом эфире Лейтмотив встречи онлайн — коронавирус в Татарстане. В том числе — как справляется система здравоохранения нашей республики, как проходит тестирование на COVID-19, кому его назначают в обязательном порядке, какова сейчас нагрузка на врачей и медперсонал, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию среди пациентов больниц.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава РТ, в ходе программы каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос — на самые распространенные министр ответит в прямом эфире, а остальным пользователям дадут ответ представители министерства по завершении программы.

Программа #ТатарстанОнлайн запущена в официальных сообществах Республики Татарстан в апреле 2020 года. В рамках этого проекта татарстанцы могут задать свои вопросы по актуальным темам гостям студии в режиме онлайн. Гостями программы уже стали помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова, заместитель премьер-министра РТ, министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.