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Минниханов: «Новые технологии кардинально меняют управленческие модели»

Президент Татарстана предложил создать рейтинг ведомств по уровню цифровизации.

Среди министерств и ведомств республики может появиться рейтинг уровня цифровизации. С соответствующим предложением выступил глава республики Рустам Минниханов во время заседания кабмина РТ.

«Необходимо переосмыслить и радикально перестроить деятельность органов государственной власти и местного самоуправления для достижения максимального эффекта. Новые технологии, такие как интернет вещей, облачные технологии, распределенный реестр, искусственный интеллект, большие данные, кардинально меняют управленческие модели», — сказал Минниханов.

В свою очередь, глава минцифры РТ предложил организовать специальный курсы для чиновников по цифровой трансформации. А для оценки деятельности специалистов и органов власти разработать индекс «цифровой зрелости».

Напомним, в Татарстане к 2020 году планируют перевести в электронный вид 70% государственных и муниципальных услуг. 

КВ
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