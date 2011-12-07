Представители экспертного клуба «Волга» обсудят участие жителей РТ в развитии региона

В субботу, 18 июля, состоится очередное заседание экспертного клуба «Волга». Оно будет посвящено степени влияния граждан на принимаемые властью решения, а также участие жителей РТ в развитии региона.

Среди экспертов клуба выступят: Виктор Потуремский, Алексей Чеснаков, Алексей Гореславский и Владимир Табак. Отметим, что опыт Татарстана по привлечению жителей к формированию комфортной городской среды был заложен в национальный проект «Жилье и городская среда».

Заседание экспертного клуба «Волга» будет транслироваться в прямом эфире на Youtube.