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Представители экспертного клуба «Волга» обсудят участие жителей РТ в развитии региона

Очередное заседание можно будет посмотреть в режиме online.

В субботу, 18 июля, состоится очередное заседание экспертного клуба «Волга». Оно будет посвящено степени влияния граждан на принимаемые властью решения, а также участие жителей РТ в развитии региона.

Среди экспертов клуба выступят: Виктор Потуремский, Алексей Чеснаков, Алексей Гореславский и Владимир Табак. Отметим, что опыт Татарстана по привлечению жителей к формированию комфортной городской среды был заложен в национальный проект «Жилье и городская среда».

Заседание экспертного клуба «Волга» будет транслироваться в прямом эфире на Youtube.

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