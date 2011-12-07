Татарстанские пассажирские перевозчики получили 24 млн рублей штрафов в 2019 году

Татарстанских пассажирских перевозчиков оштрафовали на 24 млн рублей в 2019 году, сообщил начальник Госавтонадзора по РТ, главный госинспектор Борис Смирнов.

Всего ГИБДД и госавтонадзор провели 563 проверки, в рамках которых были выявлены 532 нарушения.

«То есть практически в каждом транспортном средстве мы выявляем нарушения», — уточнил спикер.

Чаще всего (36% нарушений) выявляются несоблюдения режима труда и отдыха. 25% составляют нарушения в области страхования гражданской ответственности за причиненный вред здоровью, 17% нарушений — работа без лицензии.

Всего в прошлом году к ответственности были привлечены 74 физических лиц, 11 юридических лиц, 10 индивидуальных предпринимателей.