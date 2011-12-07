В Богатых Сабах продолжаются работы по благоустройству набережной речки Сабинки

На набережной появился настоящий эко-парк развлечений для всей семьи, обустроены все 13 родников, расположенные здесь, красивая подсветка, сцена и амфитеатр, где проходят концерты под открытым небом.

Всеобщее внимание привлекает памятник гигантский памятник раковине моллюска. Этот арт-объект появился не случайно. Когда-то здесь было Казанского море, и моллюски были его обитателями. Памятник непростой – внутри него оборудован веревочный аттракцион, где можно свободно полазать по причудливым сплетениям канатов, скатится вниз по трубе.

Напомним, еще лет 20 назад на месте набережной была свалка. Жители Богатых Сабов очистили пойму реки и набережную от мусора. Был разработан проект благоустройства этой уникальной природной территории.