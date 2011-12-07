В Татарстане от коронавируса скончался 59-летний житель Казани

Казани, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«15 июля скончался житель г. Казани 1961 года рождения», — уточнили в штабе.

Мужчина был госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией, осложненной внебольничной двухсторонней пневмонией средней тяжести в горбольницу № 7 11 июля.

14 июля его состояние резко ухудшилось и он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ.

Напомним, в Татарстане за сутки выявили 31 новый случай заражения COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 5157 случаев заражения коронавирусом, из них 27 человек скончались.