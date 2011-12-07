В Татарстане выявили 31 новый случай заражения коронавирусом

В Татарстане за стуки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«1 — завозной, остальные контактные. 6 человек госпитализировано, 25 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении.

12 заболевшим — от 30 до 50 лет, четверым — от 18 до 30, также четверым — от 60 до 70 лет, одному — от 70 до 80 лет.

Большая часть заболевших коронавирусом выявлены в Казани — 12 человек, в Набережных Челнах и Лениногорском районе — по три человека, в Балтасинском и Зеленодольском районах — по два человека, в Алексеевском, Высокогорском, Заинском, Кайбицком, Кукморском, Мамадышском, Нижнекамском, Сабинском и Ютазинском районах — по одному человеку.

Всего в Татарстане с момента начала пандемии COVID-19 диагностирован у 5157 человек, из них 4017 человек выздоровели (+38), 27 — скончались (+1).

В России количество зараженных увеличилось до 759 203 человек (+6 406), из них 539 373 выздоровели (+7 681), 12 123 человека — скончались (+186).