Врачи РТ подтвердили еще 46 случаев заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 17 августа текущего года зарегистрировано 24 781 случай COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 46 новых случаев. Всего выздоровело 21 845 пациентов, в том числе 46 за последние сутки. Лечение на дому получают 32 татарстанца, 14 — госпитализированы. Скончалось за время в республике от этого диагноза 656 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.