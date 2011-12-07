Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Врачи РТ подтвердили еще 46 случаев заболевания COVID-19

Всего выздоровело 21 845 пациентов, в том числе 46 за последние сутки.

В Татарстане по состоянию на 17 августа текущего года зарегистрировано 24 781 случай COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 46 новых случаев. Всего выздоровело 21 845 пациентов, в том числе 46 за последние сутки. Лечение на дому получают 32 татарстанца, 14 — госпитализированы. Скончалось за время в республике от этого диагноза 656 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

КВ
Лента новостей