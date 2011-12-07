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В деревне Тукаевского района объявили карантина по бешенству животных

Жителям села Новые Сарайлы запретили торговать домашними животными или вывозить их.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина по бешенству животных в одной из деревень Тукаевского района.

В опубликованном на портале правовой информации документе сказано, что карантин установлен на территории деревни Новые Сарайлы. Отменить его смогут лишь по истечении двух месяцев с последнего случая заболевания животных.

Пока же жителям села запрещается торговать домашними животными или вывозить их, отлавливать для вывоза диких животных, а также убивать больных животных на мясо. Использовать их молоко, продавать и употреблять молоко здоровых животных без пастеризации, вывозить шкуры и шерсть здоровых животных без дезинфекции тоже нельзя.

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