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В Казань в 2020 году на сельхозярмарки привезли продукцию на 628 млн рублей

Всего в столице РТ работало 16 ярмарок.

В Казань в 2020 году на сельхозярмарках представили продукцию на 628 млн рублей, сообщил председатель Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслан Фазылзянов. 

«Всего в Казани проведено 16 ярмарок. Завезено продукции на общую сумму 628 млн рублей. Средняя реализация за один ярмарочный день составила более 39 млн рублей», — уточнил спикер.

На ярмарках была представлена продукция из 22 районов РТ и 22 организаций АПК РТ.

Сельхозярмарки в Казани проходили с 12 сентября по 27 декабря 2020 года.

КВ
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