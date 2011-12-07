В Казани долги по зарплате сократились на 900 тысяч рублей

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14 работников казанского ООО «Эко-Развитие» получили задерживаемую зарплату. Общая сумма погашено долга составила 900 тысяч рублей.
Пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ напоминает, что в республике работа с предприятиями — должниками по заработной плате проводится в рамках Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.