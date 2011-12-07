В Татарстане в 2020 году количество мигрантов снизилось в два раза

В Татарстане в 2020 году количество мигрантов уменьшилось в 1,8 раз — с 324 тыс. до 186 тыс. Такие данные представил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин на заседании Госсовета РТ.

Он также уточнил, что уменьшилось и количество патентов, которые мигранты получали для работы, из-за чего сократились поступления в бюджет.

В целом, глава МВД по РТ отмечает стабильность миграционной ситуации в республике. Преступления, совершаемые иностранными гражданами, не превышают 1%. На данный момент на учете МВД стоит преступная группа из Азербайджана. Двое задержанных будут привлечены к уголовной ответственности.