Студенты РТ могут получить премии за выявление нелегальных свалок

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Студенты высших и средних специальных учебных заведений Татарстана могут получить премии за выявление нелегальных свалок. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Информирование о местах несанкционированного размещения отходов будет проходить в рамках традиционного проекта ГИС РТ «Народный контроль» и «Эковесны-2021».
Для участия активистам необходимо зарегистрироваться на портале Госулуг РТ, скачать приложение и направлять сообщения с соответствующими фотографиями в категории «Свалки».
Итоги акции будут подведены во Всемирный день охраны природы — 5 июня.