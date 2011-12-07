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Студенты РТ могут получить премии за выявление нелегальных свалок

Итоги акции будут подведены во Всемирный день охраны природы — 5 июня.

Студенты высших и средних специальных учебных заведений Татарстана могут получить премии за выявление нелегальных свалок. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Информирование о местах несанкционированного размещения отходов будет проходить в рамках традиционного проекта ГИС РТ «Народный контроль» и «Эковесны-2021».

Для участия активистам необходимо зарегистрироваться на портале Госулуг РТ, скачать приложение и направлять сообщения с соответствующими фотографиями в категории «Свалки».

Итоги акции будут подведены во Всемирный день охраны природы — 5 июня. 

КВ
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