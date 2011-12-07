К схемам благоустройства дворов поступило более 5,5 тысяч комментариев с пожеланиями татарстанцев

Более 5,5 тысяч комментариев поступило от татарстанцев к схемам благоустройства дворов, реализация которых будет проходить в рамках президентской программы «Наш двор». Все планы были опубликованы в открытом доступе, а полученные на них мнения и примечания уже направлены в муниципалитеты.

Учет мнения жильцов стал главным принципом, который обозначил президент РТ Рустам Минниханов. Так, в ходе общественных обсуждений проектов благоустройства дворов проектировщики смогли внести изменения, которые удовлетворят татарстанцев.

Это подчеркнула и помощник главы республики Наталия Фишман-Бекмамбетова: «Многие жители обратили внимание проектировщиков на важные моменты, на упущения, которые допустили при разработке проектов. Были истории, когда жителям удалось договориться между собой и предложить проектировщикам компромиссный вариант, устраивающий всех собственников двора».

Всего на сайте dvor.tatar было более опубликовано более 1000 татарстанских дворов. Мнения и пожелания принимались в удаленном формате до 12 мая. Теперь на этом же сайте появятся финальные доработанные планы дворов, где жители смогут контролировать их ход и качество работ. Программа «Наш двор» будет полностью завершена в течение 5 лет.