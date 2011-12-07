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66 СО НКО Татарстана получат президентские гранты на сумму 120 млн рублей

Всего на конкурс подали заявки 11 085 НКО со всей России.

66 социально ориентированных некоммерческих организаций РТ получат президентские гранты на общую сумму более 120 млн рублей, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«На конкурс, проходящий в период с 26 февраля по 6 апреля 2020 года, было подано 11 085 заявок. 2 402 из них по результатам независимой экспертизы получат поддержку на общую сумму 4,6 млрд рублей», — уточнил он.

Победившие НКО из Татарстана потратят деньги на реализацию проектов в областях молодежной политики, науки и образования, экологии, культуры и искусства, здравоохранения и других отраслях социальной сферы.

Больше всего денег выделили проекту из республики «Поколение Индустрии 4.0» — 10 млн рублей. Такую же сумму получил проект для социальной и бытовой реабилитации незрячих и слабовидящих людей.

7 млн рублей получило сообщество доноров крови DonorSearch на привлечение и мотивацию молодежи к регулярному донорству.

В сообщении также уточняется о старте внеочередного конкурса на президентские гранты. Заявки принимаются до 15 июля на сайте президентскиегранты.рф.

КВ
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