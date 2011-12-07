В Татарстане отменили обязательную обсервацию для россиян, прибывших из-за рубежа

Власти РТ заменили обязательную обсервацию для россиян, прибывших из-за рубежа, на обязательную самоизоляцию по месту проживания. Постановление с соответствующими изменениями опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, россияне, прибывшие из-за рубежа не позднее 18 июня, теперь могут соблюдать двухнедельную самоизоляцию дома. Контролировать самоизоляцию будут «органы госвласти и местного самоуправления».

Кроме того, документ разрешает с 22 июня работу учреждений социального обслуживания, в том числе центров реабилитации и негосударственных поставщиков социальных услуг.