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В Татарстане отменили обязательную обсервацию для россиян, прибывших из-за рубежа

С 18 июня граждане, прибывшие в республику из-за границы, могут соблюдать самоизоляцию по месту проживания.

Власти РТ заменили обязательную обсервацию для россиян, прибывших из-за рубежа, на обязательную самоизоляцию по месту проживания. Постановление с соответствующими изменениями опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, россияне, прибывшие из-за рубежа не позднее 18 июня, теперь могут соблюдать двухнедельную самоизоляцию дома. Контролировать самоизоляцию будут «органы госвласти и местного самоуправления».

Кроме того, документ разрешает с 22 июня работу учреждений социального обслуживания, в том числе центров реабилитации и негосударственных поставщиков социальных услуг.

КВ
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