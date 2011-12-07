В Татарстане выявлено 113 мест концентрации ДТП, сообщил начальник отдела автодорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Олег Казеннов в рамках семинара «Безопасные и качественные дороги».

Так, 11 опасных участков находятся на федеральных дорогах, 3 — на региональных, 99 — на местных. На данных местах снизили скоростной режим, изменили размещение дорожных знаков, разметку и освещение. Аналогичные меры приняты на 58 аварийных участках и 64 участках, на которых произошли аварии с летальным исходом.