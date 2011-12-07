Марина Патяшина: В Татарстане при повышении числа заболевших COVID-19 могут ввести ограничительные меры

В Татарстане при увеличении количества заражённых COVID-19 могут ввести серьёзные ограничительные меры, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Не стоит забывать о соблюдении всех профилактических мер на объектах» — сказала Патяшина.

По её словам, причины вводить ограничительные меры и обязательную вакцинацию в республике пока нет. Сейчас не ведётся контроля за объектами торговли и общественного питания, добавила она.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Башкортостане вводятся ограничения на посещение спортивных объектов и культурных учреждений.