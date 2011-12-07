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Марина Патяшина: В Татарстане при повышении числа заболевших COVID-19 могут ввести ограничительные меры

По её словам, пока нет оснований для ввода новых ограничительных мер.

В Татарстане при увеличении количества заражённых COVID-19 могут ввести серьёзные ограничительные меры, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Не стоит забывать о соблюдении всех профилактических мер на объектах» — сказала Патяшина.

По её словам, причины вводить ограничительные меры и обязательную вакцинацию в республике пока нет. Сейчас не ведётся контроля за объектами торговли и общественного питания, добавила она.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Башкортостане вводятся ограничения на посещение спортивных объектов и культурных учреждений.

КВ
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