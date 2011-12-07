6 тыс. татарстанских молодых семей смогут получить жилье по соципотеке

6 тыс. татарстанских молодых семей могут получить жилье по программе социальной ипотеки. Соответствующее постановление подписано кабмином РТ, сообщили в пресс-службе президента РТ.

«Мы очень рассчитываем, что эта мера будет способствовать и улучшению демографической ситуации, и закреплению молодых специалистов в городах и районах республики», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Мерой поддержки могут воспользоваться семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет.