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6 тыс. татарстанских молодых семей смогут получить жилье по соципотеке

Мера поддержки доступна семьям, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет.

6 тыс. татарстанских молодых семей могут получить жилье по программе социальной ипотеки. Соответствующее постановление подписано кабмином РТ, сообщили в пресс-службе президента РТ.

 «Мы очень рассчитываем, что эта мера будет способствовать и улучшению демографической ситуации, и закреплению молодых специалистов в городах и районах республики», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Мерой поддержки могут воспользоваться семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет.

КВ
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