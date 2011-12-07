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Нижнекамский пляж «Кама» признали пригодным для купания, сообщает Роспотребнадзор РТ.
Пляж находится в районе поселка Красный Ключ. Специалисты ведомства взяли 14 проб воды и 4 пробы песка. Исследование показало, что показатели воды соответствуют гигиеническим требованиям, а песок — нормам радиационной безопасности.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что в связи с пандемией, на пляже будут проводиться дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия: обработка инвентаря, контроль соблюдения социальной дистанции, создание условий для личной гигиены окружающих.