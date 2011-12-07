Роспотребнадзор РТ: «На сегодня у нас сохраняется запрет на деятельность кинозалов, ночных клубов, дискотек и иных развлекательных организаций»

В Татарстане все еще сохраняется запрет на работу ряда развлекательных организаций из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня у нас сохраняется запрет на деятельность кинозалов, ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций», — сказала она.

Аводинина также напомнила, что в республике продолжает действовать режим повышенной готовности, что запрещает проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием татарстанцев, в том числе в парках, лесопарках и скверах.

В недавно открытых кафе и ресторанах все еще запрещено курение кальянов.

Со следующей недели в торговых центрах и заведениях общественного питания Роспотребнадзор будет проводить проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и наличие иных нарушений.