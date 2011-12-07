Роспотребназор РТ: Кинопоказы в татарстанских парках и скверах все еще запрещены

В Татарстане все еще запрещены кинопоказы в парках и скверах, сообщила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Идут к нам запросы в части кинопоказов, каких-то рекламных акций в парках и скверах — на сегодня пока это под запретом», — сказала она.

Ранее чиновница напомнила о том, что республика находится в режиме повышенной готовности и, несмотря на открывшиеся торговые центры и кафе, работа ряда развлекательных заведений все еще запрещена.