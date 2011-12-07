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В Татарстане достаточно плазмы крови для лечения коронавируса

Переливание плазмы необходимо узкому сегменту пациентов.

В Татарстане достаточно плазмы крови для лечения коронавирусных больных, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Есть очень узкий сегмент пациентов, которым эта плазма показана. Там, где она нужна, мы справляемся. Запас создан», — сказал он.

Спикер отметил, что плазма крови с антителами к COVID-19 не является панацеей при лечении коронавируса, но для нуждающихся в процедуре переливания, республика создала необходимые запасы. 

КВ
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