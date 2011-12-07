В Татарстане созданы патрули для контроля безопасности на воде

В Татарстане созданы мобильные патрули для контроля безопасности на воде, сообщает пресс-службе президента РТ.

С начала года на водоемах республики утонули 55 человек, пять из которых — дети. Показатель прошлого года за аналогичный период составил 36 человек, из них трое детей.

«Учитывая, что более половины утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения, за отчетный период 40 человек привлечены к ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении.

Во всех районах республики, за исключением Атнинского, созданы мобильный группы, в которые вошли 484 человек.

На данный момент за нарушение правил охраны жизни людей на воде оштрафованы 179 человек.

Рустам Минниханов призвал МЧС РТ также обращать особое внимание на соблюдение татарстанцами правил безопасности при эксплуатации моторных лодок, водных мотоциклов и катеров.