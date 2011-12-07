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В Татарстане стартовал проект «Выездная библиотека»

Республиканская детская библиотека открыла летний выездной сезон. Сотрудники библиотеки выезжают с книгами в детские лагеря, знакомят ребят с новинками литературы. Девиз проекта - «Путешествие с книгой».

Первый своеобразный филиал РДБ открылся в оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик». Обновление книг в летней библиотеке планируется каждую неделю. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ, в выездных библиотеках дети смогут познакомиться с произведениями классиков литературы, входящими в школьную программу, с книгами, рекомендованными учителями для внеклассного чтения, а также книжными новинками. Это будет не просто чтение, но и обсуждение книг, мастер-классы, конкурсы, например, по созданию арт-объектов и театральных постановок по мотивам литературных произведений и другие интересные мероприятия.

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