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Жители Татарстана смогут подавать показания счетчиков через Telegram-канал

Новый сервис начнет работать через несколько месяцев.

В Татарстане запустят новую систему передачи показаний счетчиков. Теперь это можно будет сделать через Telegram, рассказал ИА «Татар-информ» глава минцифры РТ Айрат Хайруллин.

 «Буквально через несколько месяцев появится новая система. Хочешь подать показания счетчика? Это можно сделать через Telegram. Могли ли мы это раньше представить? Наверное, еще вчера это нельзя было сделать», — сказал министр.

Хайруллин уточнил, что подавать показания татарстанцы смогут через Telegram-канал, не заходя на портал госуслуг и посторонние сайты.

В будущем, ведомство планирует создать подобную систему для «ВКонтакте».

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