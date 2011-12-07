Минтруд РТ напомнил о выходном дне на следующей неделе

В Татарстане 20 июля объявлен нерабочим днем. В этот день в республике будет праздноваться Курбан-байрам, сообщила пресс-служба Минтруда РТ.

«Согласно части 1 статьи 95 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час», — отметили в министерстве.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что дополнительных мер ограничения на Курбан-байрам в Татарстане вводится не будет.