Врачи РТ подтвердили еще 45 случаев заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 18 августа текущего года зарегистрировано 24 781 случай COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 45 новых случаев. Всего выздоровело 21 893 пациента, в том числе 48 за последние сутки. Лечение на дому получают 34 татарстанца, 11 — госпитализированы.

Вакцинацию прошли 936 611 человек, из них 747 856 получили вторую прививку.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.