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В РТ могут разрешить наполнять стадионы и концертные залы до 70%

На данный момент они могут заполняться лишь на 50%.

Роспотребнадзор РТ может выступить с предложением разрешить наполнять стадионы и концертные залы на 70%, рассказала в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Необходимым условием для этого является благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Впрочем, Любовь Авдонина при этом добавила, что в условиях будущего сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ полное снятие ограничений на заполняемость этих объектов не планируется.

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