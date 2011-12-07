В РТ могут разрешить наполнять стадионы и концертные залы до 70%

Роспотребнадзор РТ может выступить с предложением разрешить наполнять стадионы и концертные залы на 70%, рассказала в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Необходимым условием для этого является благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Впрочем, Любовь Авдонина при этом добавила, что в условиях будущего сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ полное снятие ограничений на заполняемость этих объектов не планируется.