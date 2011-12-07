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Чемезов рассказал, что российские олигархи стоят в очереди за винными холодильниками Pozis

Президент РТ Рустам Минниханов и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов торжественно открыли логистический центр в КАЗ им. Горбунова.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о том, что в очереди за винными холодильниками Pozis стоят олигархи. 

«Дожили, олигархи встают в очередь за холодильниками Pozis!», — отметил Чемезов. 

По его словам, с просьбой получить такой холодильнику вне очереди к нему обращался российский миллиардер Алексей Мордашов. 

Напомним, что Президент РТ Рустам Минниханов и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов торжественно открыли новый логистический центр за 550 млн рублей в КАЗ им. Горбунова в Зеленодольске. 

 

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