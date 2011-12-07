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Ночью в Татарстане ожидаются заморозки до -3 градусов

Гидрометцентр России сообщил о понижении температуры до +5…+10 градусов на следующей неделе.

В Гидрометцентре Татарстана сообщили о надвигающихся на республику заморозках. Сегодня ночью минимальная температура воздуха составит 0.+5 градусов, местами в РТ заморозки на почве и в воздухе до -3 градусов.

Завтра, 19 сентября, в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность, в основном без осадков. Ожидается северо-западный умеренный ветер, а максимальная температура воздуха днем +7.+12 градусов.

Гидрометцентр России ранее сообщил, что на Европейскую территорию страны в начале следующей недели воздушные массы принесут воздух с Арктики, поэтому стоит ожидать понижения температуры до +5…+10 градусов. Это будет соответствовать октябрьским значениям, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 

В КФУ метеоролог Юрий Переведенцев тоже заявил о грядущем похолодании.

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