В Набережных Челнах каждую субботу до декабря будут работать сельхозярмарки

В Набережных Челнах стартовали сельхозярмарки. Они будут работать каждую субботу вплоть до 26 декабря на трех площадках: на набережной Тукая у стадиона «Строитель», на территории ипподрома и в агропромышленном парке «Южный».

Продукцию на ярмарки привезли местные товаропроизводители, фермеры и садоводы-любители. Торгуют на ярмарке в основном фермеры из Тукаевского района, которые привезли мясо, овощи, мед, яйца, есть деревенские молоко и масло, пишут «Челнинские известия». Издание отмечает, что овощей на ярмарках не так уж и много:, например, в эту субботу на площадке у ипподроме лишь четыре машины продавали картошку. Цена ее составила 30 рублей за килограмм, и за ней выстроились очереди.

Приехали и предприниматели из соседних регионов, так, например, были замечены прилавки с медом из Удмуртии. Цена на его мед — 600-700 рублей за литр.

Работают ярмарки с 8.00 до 15.00.



