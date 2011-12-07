Явка на выборы в Татарстане на второй день составила 57,5%

Сегодня, во второй день выборов 57,5% от общего числа избирателей. Данные на 20.00 сообщил председатель республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.

Второй день работы избирательных участков глава ЦИК охарактеризовал как прошедший в штатном режиме.

«Жалоб на нарушения избирательного законодательства в ЦИК Республики Татарстан не поступало. Есть отдельные обращения со стороны наблюдателей и со стороны отдельных кандидатов. По всем ним проводятся проверки, в том числе с выездом», — сообщил Кондратьев.

Сегодня, по его словам, на участках работала миссия международного наблюдения стран СНГ, а также эксперты из Германия и Сирии. Иностранные наблюдатели положительно оценили уровень организации выборов, а также антиковидные меры, принимаемые на избирательных участках, и меры безопасности, рассказал глава татарстанской ЦИК.

Явка на выборы по России, по данным системы ГАС «Выборы» составила 31,51%.