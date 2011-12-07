Восстановление храмов возрождает нашу историю

Справка «КВ»Андрей Черенков родился в Казани 7 февраля 1959 года. Окончил КХТИ. Заслуженный работник культуры РТ. Автор фоторабот, которые вошли в книги «Православные храмы-памятники Казанского края» (2013) и «Храмы нашей памяти» (2016). У Андрея Вячеславовича было несколько персональных выставок. Постоянные экспозиции его работ находятся в храме Серафима Саровского, Богоявленской колокольне на улице Баумана, Кизическом и Богородицком монастырях. Подвижнический труд Андрея Черенкова отмечен высокими наградами: знаком отличия Казанской епархии Русской православной церкви «За церковные заслуги» и дипломом республиканского конкурса «Благотворитель года» (2011), медалью РПЦ святителя митрополита Макария (2014).- Андрей Вячеславович, как вы решились на такой уникальный проект - создать фотоэнциклопедию татарстанских храмов?- Я не профессиональный фотограф. Начал снимать в 2003 году. Делаю это не по чьему-то заказу, а по велению сердца. Ездить приходилось много. Я даже на время бросил работу. Ездил на своей старенькой машине. Добраться до многих храмов было невозможно. В дороге всякое случалось. Когда понимал, что дальше по бездорожью на машине не проедешь, оставлял ее у дороги и пересаживался на велосипед - складной «Салют» всегда лежал у меня на заднем сиденье. Где было невозможно проехать на велосипеде, шел пешком.Благовещенская церковь в селе Омары Мамадышского района. Фото 2017 г.Наобум, конечно, не путешествовал. Сначала собирал научную информацию о районе, деревнях и селах, достопримечательностях. Приезжал, снимал храмы, интересные дома, общался со старожилами, записывал истории, которые они рассказывали. Некоторые из запечатленных храмов действующие. Но многие заброшены. Где-то церкви ушли под воду, другие сгорели, третьи разрушились под влиянием времени, какие-то церкви жители сами растаскивали по кирпичику - разбирали кладку, резали литые решетки. Но, несмотря ни на что, храмы устояли. Благовещенская церковь в селе Омары Мамадышского района(1753 - 1806 гг.) Фото 2011 г.- Вы через несколько лет возвращаетесь, чтобы увидеть, что изменилось за это время?- Да, мне интересно видеть динамику. Некоторых церквей, которые я успел запечатлеть, уже нет. Но, к счастью, многие храмы возрождаются. В основном это делается за счет энтузиастов. Возрождаются храмы - возрождаются и деревни. Сейчас есть тенденция - некоторые городские жители возвращаются на историческую родину своих предков. Еще в деревни едут те, кто уходит на пенсию. Городскую квартиру они оставляют детям, а сами возвращаются в родительский дом. Но есть и умирающие деревни, где встречаются настоящие памятники архитектуры, о существовании которых специалистам даже не известно. Эти исторические объекты не занесены ни в какие туристические путеводители. Усадьба Журавлевых в Усадах Высокогорского района (1870 г.)- По вашим фотовыставкам можно разработать интересные туристические маршруты, которые наверняка были бы очень востребованы…- Когда были мои фотовыставки, многие приходили и говорили: «Как здорово! С этим надо что-то делать!» Но сказать и сделать - две разные вещи… Сейчас все ездят по заграницам, с удовольствием фотографируются у руин римского Колизея, египетских пирамид, средневековых замков, других древних исторических памятников архитектуры. Я не был в Египте и Турции, где побывали все, зато был в Большом Батрасе Заинского района, где почти никто не бывал. И могу вам показать несколько десятков татарстанских деревень, где есть такие храмы, усадьбы, дома, какие больше не увидишь нигде. Мечеть в селе Казылино Арского района (1899 г.)Практически у каждого храма есть своя история, связанная с именами известных россиян. К примеру, в селе Черемышево Пестречинского района есть двухпрестольный храм Казанской иконы Божией Матери. Он построен в 1741 году на средства графа Кропоткина. Именно в этом храме в 1863 году венчались родители Владимира Ленина Илья Николаевич Ульянов и Мария Александровна Бланк. В Крестовоздвиженской церкви села Каинки Верхнеуслонского района в 1904 году венчались глава Временного правительства Александр Федорович Керенский и Ольга Барановская.В таком экскурсионном туре можно было бы знакомить туристов не только с историей архитектуры, но и рассказывать о быте, нравах Казанской губернии, купцах, помещиках, влиятельных людях, которые строили храмы, мечети, медресе, церковно-приходские школы, занимались благотворительностью, чтобы оставить о себе память. Например, свияжский купец Каменев пожертвовал 100 тысяч рублей на строительство храма в Каинках Верхнеуслонского района. Сегодня это примерно 200 миллионов рублей. Крестьянин Фадей Емельянов безвозмездно изготовил 30 тысяч кирпичей для этого храма. У нас на самом деле уникальные, интересные места с богатейшей историей. Уже проложен «Путь Тукая». Нужно прокладывать новые туристические маршруты. Туристический бизнес поможет возродить заброшенные деревни.